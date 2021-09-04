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محكمة جنوب الجيزة تبدأ تحصيل المدفوعات أكثر من 500 جنيه إلكترونيا.. الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية قرارا في غاية الأهمية بمنع التعامل منعا باتا بالنقود بجميع فئاتها، ويكون التعامل بكارت ATM، وذلك بداية من 7 سبتمبر 2021.

ونص القرار على التالى:

بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021:

أولا: يسمح بالسداد النقدى فقط لأى مبالغ لا تزيد على 500 جنيه.

ثانيا: يمنع منعا باتا التعامل بالنقود بجميع فئاتها لأى مبلغ تزيد قيمته على 500 جنيه، ويكون التعامل فقط بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الآتية: "ماكينات التحصيل الإلكترونى (ATM) – مدفوعة مواطن – المحفظة الذكية "فودافون كاش – موبينيل كاش – اتصالات كاش".

ثالثا: بالنسبة لإصدار أمر دفع للمواطن يجب أن تتجاوز (عشرة آلاف جنيه).

وذلك نفاذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والكتب الدورية لوزارة المالية.  

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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