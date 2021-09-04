شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية.. غدا آخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى المعلن من وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق، غدا السبت، آخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن يتم غلق باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب بموقع التنسيق فى تمام الساعة السابعة من مساء غدا السبت.

ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات بمعامل التنسيق بالجامعات أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى المتصل بالإنترنت.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 211 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

وسجل الحد الأدنى للشعبة العلمية بالنسبة للمرحلة الثانية للتنسيق 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.