شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مواطن تعدى على سيدة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول على أحد الحسابات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعليقا مدعوما بمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بأحد الشوارع بمنطقة سرس الليان بالمنوفية.

وتبين وقوع مشادة كلامية قام على أثرها خال السيدة المشار إليها، وصاحب إحدى قاعات الأفراح الكائنة بمنطقة محل سكنها بالتعدى عليها، وذلك بسبب تضررها من الضوضاء التى تسببها قاعة الأفراح المشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.