شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. غلق منزل الدائرى المتجه إلى البحر الأعظم لمدة 21 يوما.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365، بثا مباشرا اليوم الجمعة، لرصد حركة المرور بعد غلق نزلة الطريق الدائرى اتجاه البحر الأعظم، بسبب الأعمال التي تقوك بها محافظة الجيزة، لتوسعة وتطوير الطريق الدائرى بالمسافة بين طريق الاتوستراد ووصلة المريوطية، وذلك في اطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لجميع طرق السفر والطريق الدائرى.

كانت إدارة المرور، قامت فى الثامنة من صباح اليوم الجمعة، بغلق كلى لمنزل الدائرى المتجه إلى البحر الأعظم لتوسعة الطريق تستغرق 3 أسابيع، وذلك فى إطار القيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، وإنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم.

وقال مصدر أمنى إن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم، وذلك لمدة 21 يوما ابتداء من الساعة 8 صباح اليوم الجمعة الموافق 3/9/2021 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 24/9/2021، على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين وهى كالآتى:

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى للقادم من المريوطية وترغب فى السير اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس ستقوم بالسير اتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزى (الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه)، واستكمال السير لشارع ربيع الجيزى مروراً بميادين المنيب والطريق السطحى لكوبرى والى، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم اتجاه نفق عباس.

واستطرد المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسورية والمخاريط والإضاءة اللازمة، بمحيط العمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الارشاردية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.