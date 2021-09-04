شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا الجديدة بالبرازيل تتجاوز 25 ألفاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، أمس الجمعة، تسجيل 756 حالة وفاة، و25 ألفا و565 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ “كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 582 ألفا و670 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليون و856 ألفا و60 إصابة.