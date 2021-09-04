نيوزيلندا تعلن حصيلة إصابات حادث الطعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن الحادث الإرهابي الذي استهدف مركز تسوق بمدينة أوكلاند أسفر عن وقوع 7 إصابات من بينها 3 في حالة حرجة.

وتعرضت نيوزيلندا أمس الجمعة لحادث إرهابي، حيث أوضحت الشرطة أنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب 7 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.



وقالت في بيان: "تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين بمدينة أوكلاند وأصاب عدة أشخاص".





وأضاف البيان أن الشرطة حددت مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان، فيما لم تتوصل بعد للدافع وراء الهجوم.



وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوقين في حالة من الذعر ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

وقتلت الشرطة بالرصاص المهاجم وهو سريلانكي لم يتم الكشف عن اسمه بسبب أوامر قضائية بعدم النشر. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن الرجل استلهم أفكاره من تنظيم داعش وكان يخضع لمراقبة الشرطة بشكل مستمر.







وكانت الشرطة تلاحق الرجل عندما دخل سوبر ماركت كونت داون في مركز نيو لين التجاري في أوكلاند، وقالت إنها اعتقدت أنه دخل للتسوق لكنه التقط سكينا من أرفف المعروضات وبدأ في طعن الناس.



في السياق قالت مجموعة كاونت داون النيوزيلندية للسوبر ماركت السبت إنها سحبت السكاكين والمقصات من أرففها وذلك بعد يوم من الهجوم.

وقالت كيري هانفين ، المدير العام لشؤون السلامة بمجموعة كاونت داون "اتخذنا الليلة الماضية قرارا بسحب جميع السكاكين والمقصات من أرففنا مؤقتا في الوقت الذي ندرس فيه ما إذا كان علينا الاستمرار في بيعها".







وقالت في بيان إعلامي "نريد أن يشعر كل فريقنا بالأمان عندما يأتون إلى العمل ، خاصة بالنظر إلى أحداث أمس"؛ وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلاسل متاجر أخرى سحبت أيضا السكاكين الحادة.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح من دعاة تفوق الجنس الأبيض 51 شخصا في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس/ آذار 2019.