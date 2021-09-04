شكرا لقرائتكم خبر عن غيرت شكل الحياة فى القرى.. تعرف على إنجازات حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المرحلة الأولى من المشروع التى انطلقت في يناير 2019 رفع كفاءة حوالى من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) في 11 محافظة: مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقليوبية، وشارك في التطوير 23 جمعية أهلية، حيث شمل شتى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنية، بما في ذلك:

- إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد.

- تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري بتكلفة 3.825 مليار جنيه.

- تنفيذ 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه.

- تنفيذ 141 مشروع صرف صحي بتكلفة 1.550 مليار جنيه.

- تنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصل جديد للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ.

- تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

- تنفيذ 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.

- تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه.

- إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية.

- تسيير 264 قافلة طبية في كافة التخصصات

- توقيع الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن في 27 محافظة.

- إجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضي، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.

- توفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

- خصصت المبادرة 32 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

- شملت تطوير وإعادة تخطيط 354 منطقة خطرة، إلى جانب توفير 262 ألف وحدة لسكان العشوائيات و354 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و150 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.

وساعدت المبادرة في محافظة المنيا 6 قرى هم: كفر المغربي والشيخ مسعود والشيخ عبادة ونزلة أولاد الشيخ وزعبرة وجزيرة شيبة؛ إذ شهدت تنفيذ 355 وصلة مياه منزلية، وتركيب 356 سقفًا، ورفع كفاءة 353 منزلًا، وتسيير 18 قافلة طبية وقعت الكشف الطبي ووفرت علاج بالمجان لـ 5479 مواطن، وإجراء 476 عملية جراحية وعيون، وتوزيع 70 جهازًا تعويضيًا و733 نظارة طبية.

واستهدفت المبادرة 60 قرية في أسيوط شملت إنشاء محطات صرف صحي وتركيب وصلات مياه ومد مواسير الانحدار وأعمال رصف الطرق وأعمال إنشاء وتجديد وإحلال للوحدات الصحية وتدعيم شبكات الكهرباء وتأهيل ورفع كفاءة بعض البيوت، فضلًا عن تنظيم قوافل طبية وإجراء عمليات جراحية، بإجمالي تكلفة تصل إلى مليار جنيه.

وأما في أسوان، رفعت المبادرة كفاءة المنازل وأعمدة الإنارة والصرف الصحي، ورفع كفاءة ورصف الطرق، باستثمارات تقدر بنحو 82 مليونا، في 11 قرية هم: الإيمان وسنقاري وسبيل العرب والمنار والحكمة والكرامة والإشراف وأم عشيرة بوادي العلاقي وخور أبو صبيرة والشهامة، بإجمالي عدد مستفيدين نحو 38626 مواطنًا.