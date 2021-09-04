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بلينكن يبحث مع نظيرته النرويجية الأوضاع الإنسانية بأفغانستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):
بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، بمقر الوزارة بواشنطن، مع نظيرته النرويجية إيني ماري إريكسن سوريد، الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين أكدا التنسيق المستمر بينهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف أن الجانبين جددا التزامهما بضمان ممر آمن يسمح لأي مواطن أمريكي أو شريك أفغاني أو أي مواطن أجنبي بمغادرة أفغانستان إذا أراد.

ولفت إلى أن الوزير الأمريكي أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للشراكة القوية بين الولايات المتحدة والنرويج في المنطقة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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