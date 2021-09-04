النيابة تطلب التحريات حول اتهام عامل بقتل والده في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر عمر كامل، وكيل نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار محمود عبدالعال، مدير نيابة سيدي سالم، بطلب تحريات المباحث حول واقعة ارتكاب عامل لقتل والده بقرية الفقهاء القبلية التابعة لمركز سيدي سالم، وظروفها وملابساتها.

كما أمر وكيل نيابة مركز سيدي سالم، بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وعرضه مرة أخرى على النيابة لمواجهته بها، وذلك عقب عرضه على النيابة لإجراء التحقيقات معه بعد القاء القبض عليه.

كان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول "برهامي.أ"، 60 عامًا، من مركز سيدي سالم، إلى المستشفى مصابًا بقطع في شرايين القدم.

انتقل رجال المباحث إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبسؤال ذوي العجوز أفادوا أن نجله "محمد"، 35 عامًا، عامل، ويقيم بنفس القرية، جرحه بسلاح أبيض سكين إثر مشادة كلامية حدثت بينهما بمنزلهما الكائن بالقرية المذكورة.

جرى تحويل العجوز إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لسوء حالته، فيما تلقى مركز شرطة سيدي سالم إشارة بوفاته متأثرًا بإصابته.

كشفت تحريات المقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، عن حدوث خلافات أسرية بين المجني عليه ونجله المتهم، جعلت الأب يقرر عزل نجله من المعيشة، الأمر الذي زاد من الخلافات بينهما.

ويوم الواقعة حدثت مشادة بينهما بسبب إتلاف المتهم لسلك الدش بسلاح أبيض "سكين"، وأثناء المشادة بينهما كان المتهم ممسكًا بسلاح أبيض سكين، وجرح به والده في قدمه دون قصد قتله.

جرى ضبط المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة سيدي سالم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.