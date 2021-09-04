ماكرون يلتقي الأسبوع المقبل لاشيت وشولتس المرشحين لخلافة ميركل

ابوظبي - سيف اليزيد - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل كلّاً من أرمين لاشيت وأولاف شولتس المرشّحَين لخلافة المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل واللذين سيخوضان انتخابات 26 سبتمبر، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسيّة الجمعة.

ويلتقي ماكرون شولتس وزير المال الحالي المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الاجتماعي، الاثنين 6 سبتمبر، على أن يلتقي لاشيت زعيم الاتّحاد المسيحي الديموقراطي في الثامن منه.

يأتي ذلك في وقتٍ يُسجّل لاشيت مرشّح المحافظين بزعامة المستشارة الألمانيّة تراجعاً قبل شهر من الانتخابات التشريعيّة.

وأياً تكُن نتيجة الانتخابات، فإنّ عملية تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة قد تكون في منتهى التعقيد، مع صيغة لم تتّضح بعد.

وبعد الاقتراع، ستتنحى ميركل التي هيمنت على المشهد السياسي الألماني لمدة 16 عامًا.