شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. 1533 إصابة بكورونا بـ «ساوث ويلز» الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مجددا رقماً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، وأربع وفيات على الرغم من خضوعها لإغلاق مستمر منذ أربعة أسابيع.

وسجلت الولاية 1533 إصابة جديدة بكوفيد19- منقولة محليا خلال 24 ساعة حتى الساعة 0800 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، حسبما قالت وزارة الصحة في الولاية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن هذه هي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في أي منطقة أسترالية، فيما تم إعطاء أكثر من 2ر7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد19- حتى الآن.

وأصبحت نسبة التطعيم الكامل 36 % من كل البالغين الذي تتجاوز أعمارهم 16 عاما، فيما سجلت أستراليا 56500 إصابة بكوفيد19- في مختلف أنحاء البلاد، كما سجلت أكثر من ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.