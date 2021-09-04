رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بعد زيادة أسعار الغاز ببلاده: القصر لا يبالي

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، فرض السلطات التركية زيادة جديدة، بنسبة 15% على أسعار الغاز الطبيعي، في شهر سبتمبر الجاري.

وقال كليتشدار أوغلو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رفع القصر الرئاسي تعريفة الغاز الطبيعي بنسبة 15% لأغراض الصناعة وتوليد الكهرباء عندما يحدث هذا، فإن الخطوة التالية، تكون الانعكاس الفعلي لهذه الزيادة على الشعب. ولكن القصر الرئاسي لا يمر حتى من أمام عينه ارتفاع الكهرباء أو الغاز الطبيعي بالنسبة للمنازل».

يُذكر أن السلطات التركية، قررت فرض زيادة جديدة، في شهر سبتمبر الحالي، على أسعار الغاز الطبيعي في تركيا، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الأتراك من أعباء الحياة المعيشية، بسبب تدهور الاقتصاد التركي.

ووفقًا لما ذكره موقع «كرت» التركي، قررت السلطات التركية فرض زيادة بقيمة 15% مقابل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي.