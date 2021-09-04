شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعلن أول وفاة بـ «دلتا» وتسجيل 20 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت نيوزيلندا اليوم السبت، أول حالة وفاة بسلالة دلتا من فيروس كورونا و20 إصابة يومية أخرى، كلها في أوكلاند، مركز تفشي المرض.

وقال مسؤولو الصحة في بيان، إن المرأة التي توفيت كانت في التسعينات من عمرها وكانت تعاني من عدة مشكلات صحية أساسية، وتعد تلك أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في نيوزيلندا، منذ منتصف فبراير شباط.

وسجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 3392 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و27 حالة وفاة، ذات صلة منذ بدء الجائحة.