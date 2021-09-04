ماكرون يلتقي المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل كلّاً من أرمين لاشيت وأولاف شولتس المرشّحَين لخلافة المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل واللذين سيخوضان انتخابات 26 سبتمبر/أيلول.

ويلتقي ماكرون شولتس وزير المال الحالي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الاثنين 6 سبتمبر/أيلول، على أن يلتقي لاشيت زعيم الاتّحاد المسيحي الديمقراطي في الثامن منه.



يأتي ذلك في وقتٍ يُسجّل لاشيت مرشّح المحافظين بزعامة المستشارة الألمانيّة تراجعاً قبل شهر من الانتخابات التشريعيّة.

وأيًا تكُن نتيجة الانتخابات، فإنّ عملية تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة قد تكون في منتهى التعقيد، مع صيغة لم تتّضح بعد.

وبعد الاقتراع، ستتنحى ميركل التي هيمنت على المشهد السياسي الألماني لمدة 16 عامًا.