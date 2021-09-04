إصابة ستة أشخاص في حادث طعن "إرهابي" في نيوزيلندا ومقتل منفذ العملية

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أطلقت الشرطة في نيوزيلندا النار على "متطرف" بعد أن طعن ستة أشخاص على الأقل في أحد المتاجر في أوكلاند، وأردته قتيلا.

ووصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أردن ما حصل بأنه "هجوم إرهابي" نفذه شخص من سريلانكا كان يخضع لرقابة الشرطة.

وقد استلهم منفذ الهجوم ما قام به من تنظيم الدولة الإسلامية، حسب ما قالت أردن.

وقد قتلت الشرطة المهاجم خلال 60 ثانية من بدء الهجوم.

وقالت رئيسة الوزراء "ما حصل اليوم هو شيء حقير، وينم عن كراهية، وخاطئ، وقد نفذه شخص ولا يتحمل مسؤوليته دين معين".

وأضافت أنها شعرت بالغثيان عند سماعها الخبر.

كيف حصل الهجوم؟

وقع الهجوم في مخزن تجاري في حي نيولين بعد ظهر الجمعة، حيث استولى شخص على سكين كبير من أحد رفوف العرض وبدأ في طعن الناس. وكان الحراس على مقربة.

وقال أحد شهود العيان إن الهجوم تسبب في هستيريا في المكان، وأظهرت كاميرات المراقبة المتسوقين المذعورين يركضون للخروج من المتجر قبل سماع دوي إطلاق رصاص.

وأضاف شاهد العيان قائلا "كان الناس يجرون بشكل هستيري ويصرخون، كانوا مذعورين".

وأضاف أنه رأى عجوزا مستلقيا على الأرض وهو ينزف.