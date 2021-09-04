نواب وتنفيذيين يبحثون عن فتاة "السيلفي" الغارقة في نيل بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

شارك عدد من أعضاء مجلس النواب، والتنفيذيين، بمحافظة بني سويف في البحث عن جثمان الطالبة "منة ح.ر" ابنة قرية إطواب التابعة لمركز الواسطى، والتي انزلقت قدماه في مياه النيل أثناء محاولتها التقاط صورة"سيلفي" لها على حافة النيل، فانزلقت قدماها، ولعدم إجادتها السباحة لقيت مصرعها غرقا، وجرفها التيار بعيدا.

وحرص المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى، على مشاركة الأهالي في البحث عن الجثمان في مياه النيل، بناءًا على توجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وكذلك حرص النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن حزب النور، على استقلال مركب صيد بصحبة بعض أفراد أسرة الفتاة للبحث عن الجثمان.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا للعثور على جثمان الطفلة الغريقة، مشيرا إلى أنه يجرى تكثيف البحث عن جثمان الفقيدة، من خلال تمشيط مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة ، وذلك عن طريق لانش الانقاذ النهري وعناصر إنقاذ ، وذلك على مدار الساعة.

وأضاف، أنه جرى تحريك طاقم الإنقاذ النهري، و الدعم بطاقم آخر لمواصلة البحث حتى اليوم الجمعة، ولم يجري العثور على الجثة حتى الآن، خاصة مع ارتفاع منسوب مياه النيل وسرعتها في هذه الفترة من العام.​