شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزته ذخائر وأجهزة عسكرية.. ليبيا تعلن القبض على قيادي داعشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة الليبي، اللواء أحمد المسماري أمس القبض على الإرهابي العجيلي على العجيلي الحسناوي، التابع لتنظيم "داعش" الارهابي في الجنوب الغربي لليبيا، وذلك بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه.

وقال المسماري، إن العجيلي مرتبط بالإرهابي أبو طلحة الليبي أو عبد المنعم الحسناوي، الذي يعد من أبرز قادة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وقتل في عملية نوعية من قبل قوات القيادة العامة الليبية في يناير 2019، مشيرا إلى أن الإرهابي العجيلي، كان بحوزته أسلحة متعددة الأنواع وذخائر وأجهزة عسكرية.