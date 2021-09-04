اغتيال شخصين وإصابة آخر في كمين لمسلحين جنوبي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني سوري، بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح في كمين لمسلحين على طريق النعيمي-صيدا بريف درعا، جنوبي سوريا.

وقال مصدر أمني، إن "مجموعة مسلحة نفذت كمينا استهدف سيارة كان يستقلها 3 أشخاص ما أسفر عن مقتل اثنين من عائلة العبود وإصابة آخر بجروح".



وتأتي عملية الاغتيال في أعقاب فشل اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الحكومة السورية ومسلحي درعا البلد بوساطة روسية.

يشار إلى أن اتفاق التسوية في درعا البلد قد تعطل بعد يومين من تنفيذ عملية التسوية بسبب رفض المسلحين تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة.

وبحسب مصدر أمني سوري فإن "الاتفاق تعطل بسبب تعنت المسلحين في عدم تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة كما نص الاتفاق".

وأضاف المصدر أن "وفدا روسيا دخل درعا البلد في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق إلا أن الوفد خرج دون التوصل لأي نتيجة".

يذكر أنه سبق وقد تم التوصل لاتفاق تسوية في درعا البلد مؤخرا بعد اجتماعات مطولة بين اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية واللجنة المركزية التابعة للمسلحين بوساطة روسية.

وفي سياق الاغتيالات نفذ مسلحون مجهولون، الشهر الماضي كميناً استهدف سيارة إطعام تابعة لقوات النظام السوري، بتفجير عبوة ناسفة وتلا ذلك استهدافها بالأسلحة الرشاشة، على طريق نوى – الشيخ مسكين بريف درعا، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة 4 آخرين بعضهم بحالة خطرة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى أغسطس/آب الماضي 1171 هجمة واغتيال.