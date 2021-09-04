محمد الفلاح - أمريكا تتعهد بحماية الأفغان وتتوقع من طالبان مكافحة الإرهاب

السبت 4 سبتمبر 2021

عهدت واشنطن، الجمعة، بحماية الشعب الأفغاني، مؤكدة أنها تتوقع من طالبان احترام تعهدها بتشكيل حكومة شاملة ومكافحة الإرهاب.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "نحن على تواصل مع مستمر مع الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان ويرغبون في المغادرة".

وتابع بلينكن، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "معظم الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان يحملون جنسية مزدوجة".

واستطرد وزير الخارجية: "لدينا قنوات اتصال مع طالبان فيما يخص إجلاء جميع من تبقى في أفغانستان".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ترحب باللاجئين الأفغان وستقدم المساعدات اللازمة لهم".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "سيتم عقد اجتماع وزاري دولي الأسبوع المقبل لبحث ملف أفغانستان".

وتابع: "نتوقع أن تكون الحكومة المقبلة في أفغانستان شاملة وتضم جميع أطياف المجتمع الأفغاني".

وأضاف: "علينا تعلم الدروس من الفترة التي قضيناها في أفغانستان".