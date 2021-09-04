شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تحذر من «كارثة إنسانية» في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق بأفغانستان، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن وضع الأفغان المستضعفين الذين يبحثون عن مأوى عبر حدود البلاد.
وأفاد المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، في مؤتمر صحفي، أن أزمة النزوح هي داخل أفغانستان، حيث نزح أكثر من 600 ألف أفغاني هذا العام، "80 في المائة منهم من النساء والأطفال".
وشدد بالوش في نداء للعالم على ألا يصرف انتباهه أو تركيزه عن الأفغان وأفغانستان، وأنه لا يمكن السماح بأن يصبح الوضع في أفغانستان "كارثة إنسانية"، مبيناً أن المفوضية لم تشهد مثل هذا التدفق الكبير للاجئين الذين يعبرون الحدود إلى باكستان وإيران من قبل.