شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تحذر من «كارثة إنسانية» في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق ب‏أفغانستان، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن وضع الأفغان المستضعفين الذين يبحثون ‏عن مأوى عبر حدود البلاد.‏

وأفاد المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، في مؤتمر صحفي، أن أزمة النزوح هي داخل أفغانستان، ‏حيث نزح أكثر من 600 ألف أفغاني هذا العام، "80 في المائة منهم من النساء والأطفال".‏

وشدد بالوش في نداء للعالم على ألا يصرف انتباهه أو تركيزه عن الأفغان وأفغانستان، وأنه لا يمكن ‏السماح بأن يصبح الوضع في أفغانستان "كارثة إنسانية"، مبيناً أن المفوضية لم تشهد مثل هذا ‏التدفق الكبير للاجئين الذين يعبرون الحدود إلى باكستان وإيران من قبل.‏