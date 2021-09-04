شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة لـ«مجلس الأمن»: سنتخذ ما يحفظ أمننا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت الولايات المتحدة التزامها القوي بشراكتها الإستراتيجية الطويلة مع السعودية ومساعدتها في الدفاع عن شعبها وأراضيها، بوقت أكدت فيه المملكة، لمجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها؛ وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وفي رسالة بعث بها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، قال السفير عبدالله المعلمي: إن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

عمل إرهابي

وبحسب «واس» أضاف مندوب المملكة: «في 31 أغسطس 2021، تعرض مطار أبها الدولي لهجوم نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، وأسفرت المحاولة العدائية الفاشلة عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة (السعودية والهند وبنغلاديش ونيبال)، بعضهم في حالة حرجة».

وأكد أن «مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، وتجب محاسبة ميليشيا الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي».

وقال السفير المعلمي: «بما أن هذه الهجمات من قبل الحوثيين مستمرة في تقويض جهود الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والتوصل إلى حل سياسي سلمي دولي شامل، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الأعمال بشدة وتحمل مسؤوليته، تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

وطالب مندوب المملكة الدائم، بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

قلق أمريكي

من ناحيتها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الهجوم الذي شنه الحوثيون اليمنيون على مدينة أبها.

وبحسب بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليلة الخميس، مع نظيره فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي الوضع في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى.

وأضاف البيان: إن الولايات المتحدة أعربت عن القلق العميق إزاء الهجوم الأخير الذي شنّه الحوثيون على مدينة أبها، وأسفر عن إصابة ثمانية مدنيين على الأقل.

وتابع البيان: إن الوزير بلينكن أعرب عن التزام الولايات المتحدة القوي بشراكتها الإستراتيجية الطويلة مع السعودية ومساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

المملكة «رئيسا»

ومن جهة أخرى، ترأس الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس، اجتماعا افتراضيا للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بصفة المملكة رئيسا للمجلس الاستشاري للمركز على مستوى الخبراء.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول أبرز التطورات على هامش المراجعة السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومناقشة التواجد الدولي والأنشطة الإقليمية.

ووفقا لـ «واس»، تولت رئيسة اللجنة القانونية بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشارة نداء أبو علي، إدارة النقاش بين خبراء الوفود الأعضاء في المجلس الاستشاري، والاستماع لمرئياتهم من أجل الحصول على مستخلصات تُقدم لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتقييم المشورة والمرئيات، فيما شارك في الاجتماع من جانب وفد المملكة بإدارة مكافحة الإرهاب خالد العضيب.