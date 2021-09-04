شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤمن موقفه بوثائق تدعم «حدوده السياسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في جلسة طارئة بمجلس الأمن والدفاع السوداني، ليل الخميس، بالقصر الجمهوري ترأسها الفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اطمأنت الخرطوم على الوثائق والخرائط المعتمدة والداعمة للخارطة السياسية التي تؤكد سلامة موقفها القانوني من النزاعات الحدودية.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يسن إبراهيم فى تصريح صحفى نقلته الوكالة الرسمية «سونا»: إن المجلس استمع إلى وصف وإيجاز مهني من المفوضية القومية للحدود واطمأن على الوثائق والخرائط المعتمدة والداعمة لخارطة البلاد السياسية التي تؤكد سلامة الموقف القانوني من النزاعات.

وأشار الوزير السوداني إلى أن المجلس استمع إلى تنوير حول الأنشطة الضارة في الحدود الشمالية الغربية مع دولة ليبيا في منطقة «المثلث» من تجارة المخدرات والبشر وتهريب السلع والسيارات والأسلحة بجانب الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الجنرال إبراهيم، إن المجلس ناقش موضوع استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية فى البلاد ولفترة معلومة، مستعرضا كافة الجوانب المتعلقة بالأمر، وبيَّن أن المجلس أبدى موافقته المبدئية استجابة للنداء الإنساني مع إخضاع الأمر إلى مزيد من الترتيبات والإجراءات التي تحفظ الحقوق.

كما لفت وزير الدفاع السوداني إلى أن المجلس ناقش المشكلات التي تعيق الإنتاج فى مناطق البترول والتعدين، كما أمن على الحقوق المجتمعية وضرورة وضع إستراتيجية تنموية عاجلة لمعالجة قضايا المناطق المتأثرة مع تفعيل الآلية الرباعية المكونة من الحكومة المركزية والولايات والشركات العاملة وأصحاب المصلحة، والتشديد على توفير المتطلبات المشروعة وحسم الفوضى وأعمال التخريب، التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وقال: إن المجلس استمع لتقرير أمني حول أحداث منطقة سوبا والاحتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي بعض حركات الكفاح المسلح، مبينا أن المجلس أشاد بالأداء المهني والحكمة التى تحلت بها القوات المنفذة لعملية إخلاء مجمع «رهف».

وأضاف وزير الدفاع: «إن المجلس وجه القوات النظامية والأجهزة الأمنية باستمرارية الحملات وضبط كل التفلتات والتحركات والأنشطة الهدامة».

وأوضح أن المجلس جدد تقديره للجهود المبذولة في سبيل إرساء دعائم السلام، وثمّن الأدوار التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وعبر عن شكره للمواطنين على تفهمهم لكافة التدابير والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن في البلاد.