موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. قفزة إيثريوم ومليارات الأفغان وغاز أوروبا

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تجاوزت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، الجمعة مستوى الأربعة آلاف دولار لأول مرة منذ 15 مايو/أيار.

ترفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن ذهب واستثمارات واحتياطيات نقد أجنبي أفغانية بالمليارات، مخافة وقوعها في يد طالبان.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، في تعاملات الجمعة، وسط مخاوف من نقص الإمدادات قبيل حلول فصل الشتاء.

يسعى لبنان للخروج من أزمة الكهرباء التي تضرب البلاد، ولكن هذه المرة عبر خطة أمريكية تشمل مصر والأردن وسوريا.

في عام 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي للفضاء، وكان يحمل اسم "سبوتنيك"، وهي كلمة روسية تعني "الرفيق".

انطلقت الجمعة، في روسيا، فعاليات أسبوع الإمارات للترويج السياحي والاستثماري لمعرض إكسبو دبي 2020.

ارتفعت معدلات التضخم في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي، لتسجل 19.25% على أساس سنوي متجاوزة معدل أسعار الفائدة المقدر بنحو 19%.