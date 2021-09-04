الجيش الليبي يعتقل إرهابيا من «القاعدة» تورط في مجزرة بجنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

قبض الجيش الليبي القبض على إرهابي من تنظيم القاعدة، تورط في مجزرة براك الشاطئ التي خلفت 148 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين في 2017، حسب موقع أخبار ليبيا 24.



وقال الموقع إن اللواء طارق بن زياد في الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اعتقل الإرهابي علي العجيلي الحسناوي، قرب قاعدة براك الشاطئ.

وضبطت الوحدة العسكرية المداهمة كمية كبيرة من الصواريخ والرشاشات والعبوات الناسفة التي كان الحسناوي يخطط لاستخدامها في عمليات إرهابية بالجنوب.