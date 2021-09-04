إثيوبيا تعلن إحباط مخطط جبهة تيغراي لتخريب سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

أحبط الجيش الإثيوبي، محاولة تسلل من السودان إلى منطقة سد النهضة لتعطيل بنائه، حسب موقع "روسيا اليوم"، الجمعة.



وقال الجيش الإثيوبي على صفحته بفيس بوك الجمعة إن المتسللين متحالفين مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مؤكداً القضاء على أكثر من 50 "إرهابيا" وإصابة أكثر من 70 آخرين معهم أسلحة خفيفة وثقيلة، وألغام.

وأكد منسق العمليات في المركز القيادي لمجموعة القوات المشتركة في منطقة متكل العقيد سيفو إينغي، أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تكبدت هزيمة، وتوجه جزء كبير من قواتها إلى الشمال"، مضيفاً "التحقوا بأعدائنا التاريخيين بغية محاولة تعطيل أعمال بناء سد النهضة، غير أنهم فشلوا".

ونشر الجيش صوراً قال إنها تظهر أسلحة صادرها في العملية.