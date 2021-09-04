السعودية تتعهد باتخاذ إجراءات بعد الهجوم الحوثي على مطار أبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

أكدت السعودية، لمجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا لالتزاماتها الدولية.



جاء ذلك في رسالة بعث بها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة.

وجاء في الرسالة أن "استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضافت "في 31 أغسطس (آب)، تعرض مطار أبها الدولي لهجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة دون طيار مفخخة، وأسفرت المحاولة العدائية الفاشلة عن 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة، من السعودية، والهند، وبنغلاديش، ونيبال، بعضهم في حالة حرجة.

وأضاف المعلمي "بما أن هذه الهجمات من قبل الحوثيين مستمرة في تقويض جهود الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والتوصل إلى حل سياسي سلمي دولي شامل، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الأعمال بشدة وتحمل مسؤوليته، تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها".