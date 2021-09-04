«طالبان» تعلن السيطرة على وادي بانشير معقل المعارضة في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

قالت 3 مصادر من حركة طالبان الأفغانية، اليوم الجمعة، إن الحركة باتت تسيطر حالياً على كامل أفغانستان بما في ذلك إقليم وادي بانشير الذي لجأت إليه قوات من المعارضة وذلك في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول.



وقال أحد قادة طالبان: "بفضل الله عز وجل، نسيطر الآن على كل أفغانستان. هزم مثيرو المتاعب وبانشير تحت سيطرتنا حالياً"، ولم يتسن حتى الآن التحقق من التقارير.

وكان نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أحد زعماء قوات المعارضة، قد أبلغ تلفزيون طلوع الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه فر من البلاد غير صحيحة.