شكرا لقرائتكم خبر عن عرضة لدخول المستشفيات.. «دلتا» تهدد الأطفال في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراستان أجرتهما مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن الأطفال أكثر عرضة لدخول المستشفيات وسط انتشار لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى سريعة الانتشار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة.

وقالت بلومبرج، إنه رغم ذلك يبدو أن الأطفال لم يتعرضوا للإصابة بأمراض أكثر خطورة، تتطلب دخول العناية المركزة، على سبيل المثال، مما كانت عليه في الطفرات الفيروسية السابقة.

ونقلت بلومبرج عن الرئيس جو بايدن قوله، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا بعد صدور تقرير وظائف مخيب للآمال، وإلقاء اللوم على انخفاض معدلات التوظيف بسبب انتشار متحور دلتا.

وكشفت إدارته النقاب عن خطة بقيمة 65 مليار دولار للاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل، وتشبيهه الاقتراح بمهمة أبولو بالقمر.