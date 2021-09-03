شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. أمريكا تسجل 161 ألف إصابة وبريطانيا 42 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 161,387 إصابة مؤكدة و 1,514 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 39,668,869 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 643,405.

فيما سجّلت المملكة المتحدة 42,076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و121 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6,904,969، فيما بلغت حصيلة الوفيات 133,041.