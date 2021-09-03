شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أمريكية بـ65 مليار دولار لمكافحة الأوبئة مستقبلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، عن خطة بقيمة 65 مليار دولار للتحضير لمواجهة تهديدات الأوبئة في المستقبل، مشبهة الاقتراح الطموح ببعثة أبولو إلى القمر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن الاقتراح الذي أعلنه مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اليوم الجمعة، يركز على حماية الولايات المتحدة من تهديدات بيولوجية كارثية محتملة ، من بينها تلك التي تقع بشكل طبيعي أو عرضي أو عمدا بترتيب من قبل جهات فاعلة سيئة.

ونقلت بلومبرج عن إريك لاندر مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض، قوله للصحفيين في مؤتمر إن "هناك احتمال معقول بوقوع جائحة خطيرة أخرى يمكن أن تكون أسوأ من كوفيد 19- قريبا، وربما يحدث ذلك في غضون العقد المقبل ".

وأضاف قائلاً: "لأول مرة في تاريخ البلاد ، لدينا الفرصة - بسبب هذه الأنواع من التقدم في العلوم والتكنولوجيا - ليس فقط لإعادة ملء المخزونات، ولكن لتحويل قدراتنا.

وكلف البيت الأبيض د.ماثيو هيبورن مدير برنامج تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) التابع للحكومة الأمريكية بتولي مهام المنصب الجديد الذي سيركز على الاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل.