بونتلاند الصومالي يدفع بقوات لمحاربة "الشباب" في غلمدغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال إقليم بونتلاند الصومالي شبه المستقل، الجمعة، إنه أرسل قوات إلى إقليم غلمدغ لمساعدة الجيش ضد عناصر حركة الشباب الإرهابية.

وهاجم مسلحون من الحركة الشهر الماضي قاعدة عسكرية في مدينة عمارة في غلمدغ وسيطروا عليها بعد قتال مع وحدات القوات الخاصة الحكومية المعروفة باسم "دنب" و"الدراويش".

وعمارة مدينة استراتيجية تقع على الطريق المؤدي إلى مدينة هرارديري الساحلية، وهي معقل آخر لحركة الشباب.

وقال حاكم منطقة مدغ التابعة لإقليم بلاد بنط عبد اللطيف موسى نورو سان ياري لـ"رويترز"، إنه "جرى إرسال قوات من ذوي الخبرة في محاربة الشباب إلى غلمدغ".

وأضاف ياري: "أرسلنا قوات إلى غلمدغ تعرف كيف تقاتل حركة الشباب، وهي عبارة عن تحالف للقضاء على الشباب"، ولم يذكر عدد القوات التي تم إرسالها.

وتقاتل حركة الشباب في الصومال منذ سنوات في محاولة للإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة حكم متطرف.

وكثيرا ما تنفذ الجماعة هجمات بالأسلحة النارية والقنابل ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء.

وقال عبد الله عبد السلام نائب وزير الأمن في غلمدغ لرويترز: "بما أن بلاد بنط.. لديه خبرة في قتال الشباب، طلبنا منهم مساعدتنا في طردهم".