شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أولويات لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس وعددها 25 لجنة، ووفقا لما نصت عليه اللائحة تختص لجنة الخطة والموازنة بنظر الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وموازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية، وموازنة الجهاز المركزى للمحاسبات، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام.

كما تختص اللجنة أيضا بنظر التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية، وموازنة مجلس النواب وحساباته الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

وينتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجموعة من الموضوعات التى ستُحال إليها، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التى أُحيلت إليها من قبل ولم تنتهى من مناقشتها، نستعرضها فيما يلى:

- مشروع قانون إصدار قانون التخطيط العام.

- مشروع قانون بإصدار قانون المالية العامة الموحد.

- مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

- مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.

- الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

- متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

- متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.