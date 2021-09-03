انعقاد أول اجتماعات لجنة إصدار شهادات سريان التراخيص لشركات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أولى جلسات لجنة إصدار شهادات سريان التراخيص/ التصاريح السنوية لشركات الكهرباء للعام المالي 2021/2022 بمقر الجهاز، برئاسة الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي للجهاز، وعضوية مجموعة من القيادات والعاملين.

وقررت اللجنة تجديد سريان التراخيص التصاريح السنوية لعدد من الشركات منها تجديد سريان تراخيص مزاولة نشاطي إنتاج/توزيع طاقة كهربائية لـ14 شركة وتجديد سريان التراخيص الصادرة لبعض الشركات العاملة بنظام تعريفة التغذية السنة الرابعة لـ4 شركات ضمن المرحلة الأولى، و16 شركة ضمن المرحلة الثانية.

وقررت اللجنة أيضًا تجديد تصريح إنشاء شبكة توزيع طاقة كهربائية.

وشدد عمران خلال الجلسة على سرعة العمل للانتهاء من تجديد سريان تراخيص الشركات المرخص لها حتى يتسنى القيام بأعمالها، تشجيعًا للاستثمار في مجال الطاقة بمصر، مشيرًا إلى أن هذة اللجنة منوط بها أعمال مراجعة طلبات تجديد سريان التراخيص والتصاريح السنوية وإصدار قرارات التجديد لها.



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