تبدأ بعد ساعات.. التعليم تنتهي استعدادتها لامتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، والتي تنطلق غدًا السبت.

وتبدأ السبت 4 سبتمبر الجاري امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والعليم، أنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أنه يؤدي امتحانات الدور الثاني نحو 160 ألف طالب وطالبة، موزعين على 340 لجنة سير.

وأضاف المصدر أنه تم الانتهاء من طباعة الاسئلة، وتجهيز اللجان بالمدارس، لاستقبال الطلاب باللجان، مع التنبيه على المراقبين بتوفير الهدوء للطلاب.

ووشدد المصدر على عدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب والعناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

ويؤدي الطلاب، السبت 4 سبتمبر الامتحان في مادة اللغة العربية، والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

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