فعاليات في تونس ترفض لقاء وفد أميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - رفضت فعاليات نقابية وحزبية، اليوم الجمعة، دعوة لمناقشة الوضع في تونس مع وفد من الكونجرس الأميركي يزور البلاد، قائلين إنهم يرفضون أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي.

ويزور رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، تونس على رأس وفد يضم أعضاء من مجلس الشيوخ لمناقشة الوضع بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو الماضي.

ورفض اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي في تونس، وحزبا الشعب والدستوري الحر اليوم الجمعة لقاء الوفد الأميركي.

وفي 25 يوليو الماضي، عزل سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد أعمال البرلمان. ومدد سعيد الإجراءات الاستثنائية حتى إشعار آخر.

وتحظى خطوة الرئيس سعيد بتأييد واسع بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

ومن المقرر أن يلتقي وفد الكونجرس الأميركي، خلال زيارته، بمسؤولين وسياسيين تونسيين.

لكن اتحاد الشغل، وهو لاعب رئيسي في الساحة السياسية، أعلن رفضه الاستجابة للدعوة للحوار.

وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل "شأننا التونسي لا يحل إلا بين التوانسة. ولذلك، لن يشارك الاتحاد في دعوة السفارة الأميركية".

وأضاف "لم نقبل الاستقواء بالأجنبي زمن بن علي ولن نقبله اليوم وغداً".

وانضم الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى وحزب الشعب إلى الرافضين لدعوة السفارة للقاء الوفد معتبرين أنهم لا يقبلون بأي شكل التدخلات الخارجية.