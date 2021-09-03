هذا ما استهدفته الغارات الاسرائيلية الأخيرة على سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

ليست المرة الاولى التي يغير فيها الطيران الاسرائيلي من الاجواء اللبنانية او من مياهه الاقليمية وهذا ما اكدته وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” عن تعرض محيط مدينة دمشق لقصف “اسرائيلي عند الساعة الواحدة و26 دقيقة لافتة الى انه نفذ من اتجاه جنوب شرقي بيروت.

وتأتي هذه الغارات بعد غارات عنيفة شنها الطيران في 19 من الشهر الفائت في محيط دمشق و”قارة” التي كانت الاعنف وبحسب مصدر مطلع قال لـ”صوت بيروت انترناشونال” فان الغارات غالبا ما تستهدف مستودعات اسلحة وصلت حديثا الى سوريا من ايران او انها تمكنت من تحديد مواقعها من خلال تسريبات تصلها من الداخل السوري.

واضاف المصدر الى ان الغارة استهدفت البارحة مواقع الجيش السوري والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق التي تضم مستودعات سلاح كانت مجهزة ليتم نقلها الى اماكن محددة تابعة لسيطرة “حزب الله” واكد ان الصواريخ استهدفت مركز البحوث العلمية في بلدة “جمرايا” بريف دمشق بثلاث غارات جوية متتالية وهذا المركز يستخدمه “الحرس الثوري الايراني” في تطوير الصواريخ لناحية دقة توجيهها كما استهدفت نقطة تجمع للميليشيات الإيرانية في محيط بلدة “الدريج” لافتا الى ان الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اسقاط صاروخ اسرائيلي قبل وصوله الى هدفه. وجاءت هذه الغارة بعد وصول طائرتي شحن ايرانيتين إلى مطار دمشق الدولي.