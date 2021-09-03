عقوبات أميركية على شبكة استخبارات إيرانية تستهدف المعارضين خارج البلاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الأمريكية عن فرضها لعقوبات على شبكة استخبارات إيرانية متهمة باستهداف ناشط ومعارضين إيرانيين في بلدان أخرى.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم الجمعة أن الشبكة الإيرانية جزء من “حملة واسعة النطاق لإسكات منتقدي الحكومة الإيرانية”.

وأضافت أن استهداف المعارضين في الخارج يدل على أن “قمع النظام الإيراني يتجاوز حدود بلاده”، مؤكدة أن واشنطن ستستمر في محاسبة “الحكومات الاستبدادية” التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود سواء لاستهداف المنشقين أو الصحفيين أو قادة المعارضة.

كما ذكر البيان أن المسؤول البارز في الاستخبارات الإيرانية علي رضا فرحاني يقود شبكة العملاء لاستهداف منشقين إيرانيين في بلدان منها أميركا وبريطانيا وكندا.

وتأتي الخطوة الأمريكية الجديدة بعد 3 أسابيع على عقوبات تم فرضها على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.