طالبان تتقدم في بنجشير وتحكم سيطرتها على كامل أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2021 8:37 مساءً

أعلن بلال كريمي المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الجمعة السيطرة بشكل كامل على ولاية بنجشير شمالي أفغانستان.

وقال كريمي: “أصبحت بنجشير تحت سيطرة” الإمارة الإسلامية “.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر في حركة “طالبان” الأفغانية تأكيدها أن الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان.

وقال أحد قادة الحركة للوكالة “بحمد الله، نحن نسيطر على أفغانستان بأكملها. لقد هزم مثيرو الشغب وبنجشير الآن تحت قيادتنا”.

وكانت الحركة أعلنت عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم “طالبان” الحنفي وردك على حسابه في “تويتر” أنه “تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، كانت قد أنهت يوم الاثنين الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.