اخبار العالم

الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم ويصيب شاباً بالرصاص

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم ويصيب شاباً بالرصاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، أسفر عنها إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، والعشرات بالاختناق.

ونقلت مصادر محلية عن منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شاب في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالطفيفة، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا