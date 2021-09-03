شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم ويصيب شاباً بالرصاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، أسفر عنها إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، والعشرات بالاختناق.

ونقلت مصادر محلية عن منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شاب في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالطفيفة، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.