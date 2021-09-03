شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر ألف مبنى جراء عواصف وأمطار نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجرى جهود إزالة آثار العواصف والأمطار وأعمال التنظيف على قدم وساق في مدينة نيويورك بعد يومين من تعرض الساحل الشرقي للولايات المتحدة لأضرار جراء عواصف شديدة وأمطار غزيرة.

وقال مفوض إدارة الطوارئ بالمدينة جون سكريفاني اليوم الجمعة إنه تم سحب نحو 1300 سيارة حتى الآن.

وضخت أجهزة الطوارئ المياه من مستشفيات ومبان حكومية ومبان سكنية. وتم تسجيل أضرار لأكثر من ألف مبنى.

وأعلن عمدة المدينة بيل دي بلاسيو أنه سيركز على تحسين السلامة لسكان نيويورك الذين يعيشون في شقق الطابق السفلي في المستقبل.