النجف الاشرف تعلن الحداد لوفاة المرجع الحكيم

بغداد - ياسين صفوان - اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، الحداد الرسمي ثلاثة ايام لوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " النجف الاشرف فجعت اليوم بنبأ وفاة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم لذا قررت الحكومة المحلية في النجف الاشرف اعلان حالة الحداد في النجف لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم غد السبت".



واضاف ان "الحداد لا يعتبر عطلة رسمية حيث تستمر الامتحانات الوزارية وفق الجدول المحدد لها يوم غد والايام التالية وليس هناك اي تعطل في دوائر الدولة وإنا لله وإنا اليه راجعون".

