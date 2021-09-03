ماندزوكيتش يعلن اعتزاله كرة القدم

وقال ماندزوكيتش عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "انهى مسيرته الكروية التي شهدت انتقاله إلى زجرب ودينامو زجرب وفولفسبورج وبايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس والدحيل وأخيرًا ميلان ."

وكتب الكرواتي رسالة وداع قائلًا: "عزيزي ماريو الصغير! عندما ترتدي هذه الأحذية للمرة الأولى، لن تكون قادرًا على تخيل ما ستختبره في كرة القدم .. ستحرز أهدافًا في أهم الملاعب وستفوز بأهم الألقاب بأكبر الأندية لتمثل أمتك بكل فخر وتساعد في كتابة تاريخ الرياضة الكرواتية".



وتابع: "ستنجح لأنه سيكون لديك أشخاص طيبون من حولك: زملاء في الفريق ومدربون ومشجعون وعائلة ووكيل وأصدقاء سيكونون دائمًا بجانبك! وستكون ممتنًا لهم جميعًا إلى الأبد".

لم يرد الكرواتي أن ينسى أى شيء أو أى شخص: "ستنتصر لأنك ستقدم أفضل ما لديك دائمًا! في النهاية، هذا هو أكثر ما ستفتخر به ستضحي كثيرًا لكنك تعلم أن الأمر كان يستحق ذلك حقًا بسبب كل اللحظات المدهشة".

أخيرًا أراد ماريو ماندزوكيتش "تذكر الهدف الذي سجله ضد إنجلترا في كأس العالم 2018 لإرسال كرواتيا إلى النهائي ".

