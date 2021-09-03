رغم عقوبات"قيصر".. الكهرباء تفتح ممر الزيارات بين دمشق وبيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى لبنان للخروج من أزمة الكهرباء التي تضرب البلاد، ولكن هذه المرة عبر خطة أمريكية تشمل مصر والأردن وسوريا.

وتتلخص الخطة الأمريكية في توفير كميات من الغاز المصري للأردن، تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، لوضعها في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

وضمن خطوات تنفيذ الخطة الأمريكية، يتوجه وفد من حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى سوريا السبت، لتمهيد الطريق للخطة الأمريكية لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان عن طريق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.

وتحظى الزيارة بأهمية كبيرة كونها أعلى مستوى لزيارة رسمية منذ 10 سنوات بين بيروت ودمشق.

عودة الزيارات

وغالبا ما تجنب المسؤولون اللبنانيون زيارة سوريا إلا فيما ندر وعبر زيارات خاصة منذ بدء الحرب هناك عام 2011 حيث تبنت بيروت سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.

وكان وزراء لبنانيون قد عكفوا على زيارة دمشق من حين لآخر ولكن الحكومة كانت تقول إنهم ذهبوا بصفة شخصية.

وقد وصل انهيار مالي بدأ في 2019 إلى مرحلة الأزمة الطاحنة الشهر الماضي وسط شح في الوقود أصاب البلاد بالشلل وأجبر الخدمات الأساسية بما في ذلك المستشفيات إما على الإغلاق أو تقليص أعمالها.

وقال مسؤول لبناني إن الوفد الذي يترأسه نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع زينة عكر سيناقش الخطة التي سيتم بموجبها

وقالت عكر، التي تتولى أيضا حقيبة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، لرويترز "نأمل بأن يتم تسيير المشروع بسرعة لحاجة اللبنانيين إليه في هذه الظروف الصعبة".

وأضافت أن السفارة السورية في بيروت أبلغت الجانب اللبناني ترحيب دمشق بالوفد اللبناني "القادم لبحث مسائل تتعلق بمجالي الغاز والكهرباء".

وقالت وزارة الإعلام السورية في بيان إن وزير الخارجية فيصل المقداد سيستقبل الوفد اللبناني الذي يضم وزيري المالية والطاقة على الحدود غدا السبت.

الغاز المصري

وتقول الولايات المتحدة إنها تجري محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي إن واشنطن قررت المساعدة في تنفيذ الخطة.

وتُعد العقوبات الأمريكية على سوريا عاملا معقدا في أي جهد لمساعدة لبنان عبر جارته، وهي مسألة ناقشها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين زاروا لبنان هذا الأسبوع.

وقال السناتور الأمريكي كريس فان هولين لرويترز إنه يجري النظر في سبل لحل الأزمة رغم العقوبات.

وقالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا إن هناك إرادة لتنفيذ الخطة.

وتشمل العقوبات الأمريكية على سوريا قانون قيصر الذي طبقته واشنطن العام الماضي والذي يمكن بموجبه تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته. وتهدف العقوبات إلى إجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف الحرب والموافقة على حل سياسي.

أزمة فقر

وبلغت نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في لبنان 82% من السكان في العام 2021، فيما نسبة الفقراء في العام الماضي بلغت حوالي 55% من السكان، وذلك وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".

وأظهرت دراسة أصدرتها "الإسكوا" الجمعة تحت عنوان "الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة"، أن الفقر في لبنان تفاقم" إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74% تقريبا من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان".

وأشار بيان للإسكوا إلى أن "هذه الدراسة تأتي بعد عام من إصدار الإسكوا لتقديراتها حول ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في عام 2020، حيث كانت أشارت إلى أن الفقر طال 55% من السكان تقريبا، بعد أن كان 28% منهم يعانون منه في عام 2019. واليوم، تصدر الإسكوا تحديثا جديدا للبيانات، يُقدر أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت تقريبا بين عامي 2019 و2021 من 42% إلى 82%".

صدمات سعر الصرف

وأشارت الدراسة إلى أن "الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتا منذ مطلع القرن، ولدت ضغوطا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخم في الفترة من حزيران/يونيو 2019 إلى حزيران/يونيو من هذا العام بنسبة 281%. فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان".

وأعلنت أن "الفقر المدقع المتعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، أصبح يطال 34% من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم".