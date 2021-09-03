ترقب صدور قرار إسرائيلي بشأن هدم قرية "خان الأحمر" في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

تواجه الحكومة الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، مأزقًا جديدًا بعد تغلبها على مأزق خاص آخر بالموازنة العامة، حيث سيترتب عليها إبداء موقفها النهائي من قضية هدم قرية خان الأحمر، شرق القدس.



وصدر قرار بحق القرية من المحكمة الإسرائيلية العليا بالهدم والإخلاء منذ العام 2018، إلا أنه لم ينفذ، وفقًا لما أورده موقع ”سروغيم“ الإخباري، اليوم الجمعة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قرارًا، في تموز / يوليو الماضي، بإمهال الحكومة 6 أسابيع لحل قضية خان الأحمر، وأكدت أنها ليست بصدد منح هذه الحكومة مهلة أخرى، ما دفع الموقع لوصف الأمر بأنه ”لغم“ جديد أمام حكومة بينيت يهدد سلامتها، نظرًا لتباين مواقف الأحزاب الائتلافية في هذا الصدد.