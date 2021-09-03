شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يجيز لأصحاب الاضطراب النفسى استخراج بطاقة "ذوى الإعاقة"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وتمكنت وزارة التضامن من استخراج أكثر من 850 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة فى المرحلة الاولى، والمقرر أن تتزايد أعدادها مع المرحلة الثانية.

القاهرة - سامية سيد - يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق التي بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة في المجتمع، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون، آليات وضوابط وتعريف جامع للأشخاص ذوى الإعاقة، والضوابط والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التي بموجبها يحصل ذوو الهمم على الحقوق المنصوص عليها في التشريع.

ونستعرض التقارير المطلوبة لإدراج أصحاب الاضطرابات النفسية، الانفعالية في القانون محل الذكر:

- الاضطرابات النفسية والانفعالية

هى الاضطرابات التى تؤدى إلى إحداث تغيير غير طبيعى فى سلوكيات الإنسان ونفسيته ووظائفه المعرفية وتصرفاته، إضافة إلى حدوث خلل فى قدرة الشخص للسيطرة على مشاعره، مما يؤدى إلى ظهور أعراض نفسية وسلوكية غريبة تؤثر سلبًا بصفة مستقلة على حياته وعمله ودراسته وعلاقته بالغير فى آخر عامين.

وهى اضطرابات عديدة وكثيرة فى أنواعها، ويمكن أن يعانى الكبار والصغار منها، مع احتمالية إصابة كل مرحلة عمرية معينة بمرض معين، والأعراض التى يسببها كل مرض نفسى تختلف عن الأعراض التى يسببها مرض نفسى آخر، وتتضمن حالات الاكتئاب والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب وانفصام الشخصية بأنواعه والخرف بأنواعه وغيرها.

- التقارير الطبية المطلوبة

تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة.