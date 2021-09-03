عاجل: بيانات التضخم التركية تصدر وتؤثر على الليرة

محمد الفلاح - الجمعة 3 سبتمبر 2021

سجل مؤشر التضخم السنوي 19.25% مرتفعًا عن التوقعات التي بلغت 18.70%. ويمثل هذا التطوّر ضغطًا على الليرة التركية. أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين على مدى شهري فقد سجل 1.12% وهو تقريبًا ضعف التقدير الذي وقف عند 0.60%.



ويذكر أن هناك ارتباط وثيق قائم بين حجم التضخم التركي وسعر الفائدة التركية، وقام البنك المركزي التركي بتثبيت سعر الفائدة على عكس رغبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي طالب في عدة مناسبات بتخفيض الفائدة التركية لمساعدة الاقتصاد التركي في التعافي وجذب الاستثمارات، إلا أن البنك المركزي ومحافظيه رأوا أن تثبيت حجم الفائدة يساعد في تقوية الليرة التركية والسيطرة على التضخم.