شكرا لقرائتكم خبر عن «كولونيا».. أرشيف جديد للوثائق على مساحة 50 كيلومترا من الأرفف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد نحو 12 عاما من انهيار أرشيف مدينة كولونيا غربي ألمانيا بسبب أخطاء في بناء شبكة سكك حديدية تحت الأرض، تم افتتاح مبنى جديد للوثائق التاريخية للمدينة اليوم الجمعة.

ووفقا للمدينة، فإن المؤسسة الجديدة هي أحدث أرشيف للبلديات في أوروبا، مع مساحة للوثائق على 50 كيلومترا من الأرفف.

وانهار الأرشيف السابق في عام 2009، بسبب الحسابات الخاطئة التي تمت أثناء بناء محطة مترو أنفاق جديدة في مكان قريب.

وتم استرداد نحو 95 % من الوثائق، ولكن لم يتم ترميم سوى 18 % منها حتى الآن، وفقا للتقديرات.

وقبل الافتتاح ، قالت العمدة هنرييت ريكور إنها سعيدة ومسرورة لأن ذاكرة " أقدم مدينة المانية بارزة " وجدت الآن مقراً جديداً لها.