انت الان تتابع خبر العمليات المشتركة تنفي اخلاء عدد من مقراتها في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الجمعة، الانباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأخلاء عدد من مقراتها.