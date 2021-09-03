انت الان تتابع خبر العمليات المشتركة تنفي اخلاء عدد من مقراتها في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الجمعة، الانباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأخلاء عدد من مقراتها.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها " شددت على عدم صحة المعلومات التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأخلاء عدد من مقراتها" ،وتؤكد انها معلومات كاذبة ويروجها من يسعى لدعم الانشطة الارهابية".
واضافت ان "قيادة المقر المتقدم ستقيم دعاوى بالمحاكم المختصة بتهمة ارباك الوضع الامني في المحافظة ،وتدعو وسائل الاعلام للدقه بمعلوماتها ودعم القوات الامنية بمهامها" .
واضافت ان "قيادة المقر المتقدم ستقيم دعاوى بالمحاكم المختصة بتهمة ارباك الوضع الامني في المحافظة ،وتدعو وسائل الاعلام للدقه بمعلوماتها ودعم القوات الامنية بمهامها" .