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مجلس الوزراء ييوافق على اضافة تخصيصات مالية لهذه الفئة

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بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على إضافة تخصيصات إلى المديرية العامة لرعاية شؤون الناجيات الإيزيديات.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس الوزراء،وافق على تخصيص وزارة المالية خمسمئة مليون دينار إلى المديرية العامة لرعاية شؤون الناجيات الإيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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