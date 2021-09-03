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واسط.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "في إطار جهودها المتواصلة للحد من الجريمة والقبض على الجناة، نفذت مفارز قيادة شرطة محافظة واسط أوامر القبض الصادرة من المحاكم لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية".

واضافت ان " العملية اسفرت عن القبض على ١٥ متهما وفق مواد قانونية مختلفة وعدد من المخالفين للقانون".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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